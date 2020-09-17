Главная » Новости На Орловщине внедряют бережливое производство Больше дюжины средних и крупных орловских предприятий стали участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», главная цель которого повышение эффективности компаний с использованием инструментов бережливого производства. Причём без привлечения дополнительных средств. Специалистов просто обучают оптимизации производства.





Компания по производству материалов для гражданского и промышленного строительства стала одной из первых в регионе, получившей статус участника национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Благодаря ему почти два десятка работников предприятия, в том числе и руководящего звена, научились бережливому производству.



«Бережливое производство» это инструмент, внедряемый на предприятиях специалистами федерального центра компетенций. Они приезжали в Орёл из столицы и вместе с сотрудниками предприятий диагностировали процесс изготовления продукции и определяли потери. В общей сложности бережливому производству уже обучились 84 специалиста тринадцати средних и крупных орловских предприятий.



По плану Минэкономразвития Орловщина должна была присоединиться к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» только в 2021 году. Но по инициативе губернатора это произошло уже сейчас. На следующий год в регионе, в рамках нацпроекта, планируется создание своего центра компетенций.



Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Федеральное финансирование национального проекта в Орловской области предусмотрено с 2021 года, и деньги в основном будут направляться на создание регионального центра компетенций».

Ирина Романюк, руководитель отдела сопровождения проектов Фонда развития промышленности Орловской области: «Сотрудники регионального центра компетенций будут помогать предприятиям Орловской области внедрять инструменты бережливого производства на предприятиях. Кроме того, перед ними стоит задача создании фабрики процессов - это учебная производственная площадка по получению практических навыков внедрения бережливого производства на предприятиях».

Эффективность проведённой работы на орловских предприятиях специалисты уже оценили - устранение причин возникновения потерь и оптимизация процесса уже позволили повысить производительность труда в некоторых компаниях на 10%, причём без привлечения дополнительного финансирования.





Антон Киселёв

17:10, 17 сентября 2020 года



