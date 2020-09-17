Главная » Новости Сегодня прививку от гриппа сделали сотрудники орловского управления Роспотребнадзора Своим примером они хотят показать, что защититься от сезонных инфекций вполне реально, и сделать это может любой желающий.





Прививку против гриппа можно сделать бесплатно в учреждениях здравоохранения по месту жительства или работы. Первые противогриппозные вакцины поступили в регион в начале сентября. Почти 30 тысяч доз для иммунизации детей, и больше 100 тысяч вакцин для взрослых. Они содержат штаммы гриппа, который, как предполагают специалисты, будут циркулировать в нашем регионе до конца зимы.

Наталья Иванова, эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В эпидсезоне 20-21-го мы планируем привить более 420 тысяч населения области, что составляет 60% от общего количества. Мы рекомендуем сделать прививку от гриппа, чтобы защитить себя в этот непростой эпидсезон от этого коварного заболевания».





Антон Киселёв

17:20, 17 сентября 2020 года



