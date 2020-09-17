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В правительстве Орловской области рассказали о контрактах по нацпроектам

В этом отчитался замгубернатора Вадим Тарасов на совещании с главами муниципальных образований.


«В настоящее время расходы по всем национальным проектам составляют 3 млрд 289 млн рублей или 51,3 % от запланированного объема (6 млрд 415 млн рублей). Контрактация остается на уровне 98 %, заключено 477 контрактов из 488. 26 муниципальных образований завершили эту работу. На текущую дату исполнено 243 муниципальных контракта из 477 заключенных», - цитирует Тарасова сайт областной администрации.
 
Им же отмечено, что Должанский и Сосковский районы полностью освоили деньги, выделенные на нацпроекты, еще пять перешагнули отметку в 80%.

Также обсудили госпрограмму «Развитие образования». В её рамках модернизируются детские школы искусств в Орле, Болхове и Глазуновском районе.



Артём Ежаков
17:50, 17 сентября 2020 года
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