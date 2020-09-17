Главная » Новости Дороги Орловской области потребовали больше денег Их выделили из средств Дорожного фонда.





В данный момент работы в рамках государственных и муниципальных контрактов практически завершены – готово 206 объектов из 263.

«При этом на прошлой неделе некоторые муниципальные образования за счет средств Дорожного фонда получили дополнительные средства на общую сумму более 23 млн рублей для проведения дорожных работ на 6 объектах», - рассказал руководитель регионального департамента строительства Денис Блохин.

Речь идет об улице Казанской в Мценском районе, автодороге в деревне Черкасская, улице Лужковской в Орле, трассе Большая Фоминка – Кнубрь и аналогичных в деревне Гостево и до КФХ «Прогресс» - сообщает областная администрация.





Артём Ежаков

18:00, 17 сентября 2020 года



