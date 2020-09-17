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Коронавирус: в Орловской области - 50 групповых семейных очагов

Коронавирусную статистику озвучил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев.


Согласно цифрам, в области, среди заболевших COVID-19, 20% больных переносят внебольничную пневмонию, у 26% от числа заболевших заболевание проходит бессимптомно. Коэффициент распространения болезни в данный момент составляет 1,03. Свободна половина коечного фонда от нормативной потребности.
 
За прошлую неделю подтверждено 50 групповых семейных очагов инфицированных коронавирусом, с общей численностью в 119 человек. По контакту на изоляции остаются почти полторы тысячи человек.
 
На COVID-19 проведено свыше 175 тысяч тестов и больше 15 тысяч исследований на антитела к нему. Пнтитела обнаружены у 2053 орловцев. 
 
Что касается вакцинации от гриппа, то её прошли уже около 60 тысяч жителей области, из которых 15 тысяч – дети.



Артём Ежаков
18:05, 17 сентября 2020 года
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