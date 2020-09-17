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В Орле активисты проследят за школьным питанием

Школьные обеды находятся под контролем не только родителей и проверяющих. Активисты Общероссийского Народного фронта тоже внимательно следят за тем, что едят ученики на обед. Корреспондент ГТРК «Орел» вместе с активистами заглянула в столовую школы № 50.


В школах региона для детей установлено два вида питания - основное и дополнительное. Стоимость первого чуть больше 56 рублей. 
 
Людмила Субботина, заместитель директора по УВР школы № 50 г. Орла: «Основное питание получают дети всей начальной школы, это более 500 детей, и дети льготных категорий среднего и старшего звена».
 
Цена дополнительного вида питания - чуть больше 60 рублей. Он включает в себя набор из трех блюд, и воспользоваться им может определенная группа школьников. 
 
Людмила Субботина, заместитель директора по УВР школы № 50 г. Орла: «Это дети, которые имеют статус ОВЗ: дети - инвалиды, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию».
 
Работа по проверке горячего питания в школах активистами Народного фронта активно началась, и результаты – есть. 
 
Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «ОНФ проанализировал сайты общеобразовательных организаций, на которых представлено меню. Даны определенные рекомендации ряду образовательных организаций по доступности меню для родителей, и с сегодняшнего дня начаты наши рейды».﻿

Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «В чем уникальность нашего региона? Мы и еще один регион в стране, которые не прекращали обеспечивать горячим питанием школьников, просто одно время родители платили за питание, а сейчас платит федеральный бюджет. Вот мы посмотрели, как расходуются данные деньги, вкусно ли кормят, довольны ли дети. Мы удовлетворены тем, что мы посмотрели».
 
Кстати, сегодня в школьном меню школы № 50 макароны, тефтеля и салат из капусты, а на десерт сладкий чай. 
 
В новом учебном году изменилось не только меню, но и сама организация питания. Количество школьников в столовой - ограничено. Ученики начальной школы и ребята постарше не пересекаются, у каждой группы свое время. После каждого потока проводится тщательная уборка. За школьным питанием сейчас идет жесткий контроль.



Юлия Опанасюк
18:15, 17 сентября 2020 года
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