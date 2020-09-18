Орловские спасатели присоединились к всероссийскому танцевальному флешмобу

Он посвящен 30-летию МЧС России. Так пожарные показали, что готовы справляться с любыми задачами.

Без малого 50 сотрудников чрезвычайного ведомства из разных подразделений исполнили танец и показали, что готовы справляться с любыми задачами. А еще участниками акции стали совсем юные помощники пожарных и спасателей - кадетский отряд «Спасарики».

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Человек, который каждый день выходит на дежурство, рискуя своей жизнью, он может всё. Он может с юмором отнестись к себе, он может поддержать словом и делом».

А в завершении участники акции возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям Орловщины и минутой молчания почтили память погибших товарищей.