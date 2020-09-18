Главная » Новости В библиотеке им. Пушкина в Орле теперь можно создавать объемные фигурки Там появился 3D-принтер.





С помощью нового устройства посетители модельной библиотеки смогут создавать собственные изделия. Напомним, обновлённая Пушкинка распахнет свои двери 1 октября по новому адресу: улица Комсомольская, 65 .



Преображение библиотеки стало возможным благодаря нацпроекту «Культура».



Читайте также: В Мценске появилась первая в регионе модельная библиотека





Надежда Невматулина

09:28, 18 сентября 2020 года



