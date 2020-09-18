Главная » Новости 19 сентября - Всемирный День доноров костного мозга В Орле волонтеры устроят флешмоб, чтобы еще раз напомнить о важности этой даты и поблагодарить доноров за шанс на спасение.





С 13:00 до 15:00 часов в Городском парке организаторы акции и все желающие построят эмблему Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Она похожа на символ близнецов в астрологическом календаре. Там же пройдет творческая программа, а еще можно будет получить консультацию по вопросам, связанным с работой регистров и пересадкой костного мозга.







Надежда Невматулина

09:00, 18 сентября 2020 года



