Главная » Новости Орловцы продолжают выбирать «Народного участкового» Первый этап Всероссийского конкурса завершится в это воскресенье, 20 сентября.





В списке - 22 конкурсанта. Их анкеты размещены в специальном разделе на сайте регионального УМВД. Все участники не имеют дисциплинарных взысканий и работают участковыми уполномоченными полиции не менее трех лет.



Проголосовать за конкурсантов может любой житель региона в режиме онлайн. Победители примут участие во втором этапе. Ну а дальше - финал.









Надежда Невматулина

08:30, 18 сентября 2020 года



