Оружие орловцев – под контролем Росгвардии

Силовики отчитались о лицензионно-разрешительной деятельности.

К началу осени у 23 тысяч жителей региона в владении находится порядка 37 тысяч единиц оружия, большинство из которых гладкоствольное, предназначенное для охоты и самообороны.



В рамках работ управлением было обработано более 7000 заявлений о разрешении на хранение и ношение вооружения. 86 орловцам не удалось пройти проверку – их оружие и патроны были изъяты. Специалисты выявили 378 нарушений – на каждое был выписан административный протокол – сообщает областная Росгвардия.