Оружие орловцев – под контролем Росгвардии

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Оружие орловцев – под контролем РосгвардииСиловики отчитались о лицензионно-разрешительной деятельности.
К началу осени у 23 тысяч жителей региона в владении находится порядка 37 тысяч единиц оружия, большинство из которых гладкоствольное, предназначенное для охоты и самообороны.
В рамках работ управлением было обработано более 7000 заявлений о разрешении на хранение и ношение вооружения. 86 орловцам не удалось пройти проверку – их оружие и патроны были изъяты. Специалисты выявили 378 нарушений – на каждое был выписан административный протокол – сообщает областная Росгвардия.
Артём Ежаков
08:00, 18 сентября 2020 года