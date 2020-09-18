Останки погибшего на Орловщине бойца отправят в Ярославскую область

Орловские поисковики отвезут его на родину.

Разведчик Михаил Николаевич Торгов погиб в Мценском районе. Поисковики по медальону установили не только имя бойца, но и его боевой путь.



Михаил Торгов был старшим политруком отдельной разведывательной роты 287-й стрелковой дивизии. Погиб в августе 42-го во время выполнения боевого задания. Посмертно награжден орденом «Красного Знамени». Орловские поисковики нашли останки в окрестностях Спасского-Лутовино, связались с коллегами из Ярославля, которые и помогли найти родственников красноармейца. Останки бойца с почестями будут преданы земле на его родине.