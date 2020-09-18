На Орловщине развиваются территории общественного самоуправления

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На Орловщине развиваются территории общественного самоуправленияЗа три года их появилось около 150.
Сейчас количество ТОС составляет 686. Их представители общаются с органами исполнительной и законодательной власти для помощи по ряду вопросов и решения определенных проблем местного значения.
Отмечается, что территории общественного самоуправления становятся все популярнее в регионе – это достигается благодаря «совместной деятельности органов исполнительной государственной власти специальной компетенции и органов местного самоуправления муниципальных образований» - сообщает пресс-служба областной администрации.
Артём Ежаков
07:11, 18 сентября 2020 года