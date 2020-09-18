На Орловщине развиваются территории общественного самоуправления

За три года их появилось около 150.

Сейчас количество ТОС составляет 686. Их представители общаются с органами исполнительной и законодательной власти для помощи по ряду вопросов и решения определенных проблем местного значения.



Отмечается, что территории общественного самоуправления становятся все популярнее в регионе – это достигается благодаря «совместной деятельности органов исполнительной государственной власти специальной компетенции и органов местного самоуправления муниципальных образований» - сообщает пресс-служба областной администрации.