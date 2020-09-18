Орловские приставы рассказали, как наказывали административных правонарушителей

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Орловские приставы рассказали, как наказывали административных правонарушителейНекоторых пришлось арестовать.
Всего в этом году региональная служба судебных приставов составила более 1200 административных протоколов в отношении уклоняющихся от исполнения наказания. Административному аресту подвергли 71 человека, 585 оштрафовали, а 604 – отправили на обязательные работы.
При этом приставы напоминают, что неоплаченные административные штрафы влекут за собой последствия в виде ареста имущества и счетов, ограничения управления машиной и запрета покидать страну.
Артём Ежаков
06:27, 18 сентября 2020 года