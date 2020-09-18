Орловские приставы рассказали, как наказывали административных правонарушителей

Некоторых пришлось арестовать.

Всего в этом году региональная служба судебных приставов составила более 1200 административных протоколов в отношении уклоняющихся от исполнения наказания. Административному аресту подвергли 71 человека, 585 оштрафовали, а 604 – отправили на обязательные работы.



При этом приставы напоминают, что неоплаченные административные штрафы влекут за собой последствия в виде ареста имущества и счетов, ограничения управления машиной и запрета покидать страну.