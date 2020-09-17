В Орловской области делают еще один шаг к нормальной жизни

Зрителей допустят на спортивные соревнования и в театры.

Сегодня на заседании регионального оперштаба губернатор опроверг информацию о возвращении к карантину.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я вам скажу - никакой волны мы не ждем, 20 числа мы ничего закрывать не собираемся».

Даже больше того - спорт вернут зрителям. Произойдет это с 21 сентября, правда, на уже привычных условиях: обязательна термометрия, бактерицидные лампы, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция.

Разрешен заграничный отдых, но его любители - под наблюдением. Известно о пятерых, которые вернулись с подтвержденным диагнозом Ковид19. Открылись музеи, библиотеки, архивы, кинотеатры, дома детского творчества, но с условием соблюдения жестких санитарно-эпидемиологических норм. С 21 сентября к этому списку присоединятся театры, пока актерам разрешены лишь репетиции. Придут послабления и в соцучреждения.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы с 15 октября запускаем работу учреждений социального значения, для того чтобы проводить реабилитации и наши учреждения для смен по реабилитации лиц старшего возраста и лиц страдающих хроническими заболеваниями. Все эти мероприятия будут проходить с учетом предварительных проверок на коронавирусную инфекцию».

А пока орловцам предлагают защититься от осенних инфекций. Уровень заболеваемости в регионе ОРВИ вырос на 50%, в основном это дети. Несколько отдельных классов отправили на карантин - по гриппу.

Наталья Иванова, эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В эпидсезоне 2020-21 года мы планируем привить более 420 тысяч населения области, что составляет 60% от общего количества. Мы рекомендуем сделать прививку от гриппа, чтобы защитить себя в этот непростой эпидсезон от этого коварного заболевания».

Прививку от гриппа уже сделали 60 тысяч жителей области.