Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Спорт и театры для зрителей будут открывать - таковы решения оперативного штаба.

- Как увеличить производительность, изменив мышление? Ответ дает национальный проект

- Стадии контроля школьного обеда. За ответами активисты ОНФ сегодня заглянули в одну из школ Орла.

- 98% объектов жилищного фонда области готовы к отопительному периоду.

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Вести-Орёл

21:20, 17 сентября 2020 года



