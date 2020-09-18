За три года малый бизнес Орловской области создал около тысячи рабочих мест

Они созданы участниками программ микрофинансирования и кредитных гарантий.

С 2017 года 1145 субъектов предпринимательства создали 525 новых рабочих мест с помощью поддержки регионального фонда микрофинансирования, который выделил займов на сумму более 1,2 миллиардов рублей.



401 рабочее место было создано при взаимодействии 200 предпринимателей с региональным гарантийным фондом, который выдал 190 гарантий, оцененных примерно в 600 миллионов рублей. Эти меры позволили получить предприятиям более 4,7 миллиардов рублей кредитных денег – сообщает областная администрация.