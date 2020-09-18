Главная » Новости Тепло придет в дома орловцев по графику О подготовке к отопительному сезону отчитались накануне на заседании облсовета.





Замначальника регионального Департамента строительства Григорий Шайкин отметил, что жилой фонд и объекты социальной сферы по состоянию на прошлую пятницу были готовы почти полностью. Предстоит завершить работы по капитальному ремонту теплосетей и подготовке 61 источника теплоснабжения. Докладчик заверил, что приготовления успеют завершиться к отопительному сезону, а жилой фонд и объекты социальной сферы будут готовы к 25 сентября.



Работы на орловских объектах закончатся к 1 ноября – к подаче тепла уже готовы учреждения образования и здравоохранения. Осталось завершить обслуживание еще 20 многоквартирных домов.

Что касается ситуаций с отсутствием у ряда городских котельных обслуживающих организаций и возникновением полумиллиардного долга предприятий ЖКХ и бюджетных учреждений за поставку ресурсов, то они находятся под контролем и не сорвут начало отопительного сезона – сообщает облсовет.





Артём Ежаков

10:40, 18 сентября 2020 года



