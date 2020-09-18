Главная » Новости В Орловской области студентам стало легче получить бюджетные места В этом году их увеличились на 185, из которых 75 прибавилось в Орловском базовом медицинском колледже по программам сестринское дело и лечебное дело.





Всего в регионе насчитывается 3805 квот на бесплатное обучение в 19 профессиональных образовательных организациях. В тех из них, которые относятся к департаменту образования, организовано 3575 бюджетных мест, из них 2770 — по программам среднего профобразовании и 805 — по программам профессиональной подготовки – отмечает облсовет.





Артём Ежаков

10:42, 18 сентября 2020 года



