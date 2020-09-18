Главная » Новости Новая смерть от коронавируса зафиксирована в Орловской области Число погибших увеличилось до 121 человека.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 сентября, на территории региона за весь период наблюдений зарегистрировано 7925 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, активно болеет 1483 жителя региона.



За сутки заразился 51 человек, выздоровели – 47 орловцев. Общее количество выписанных граждан увеличилось до отметки в 6321.





Артём Ежаков

10:43, 18 сентября 2020 года



