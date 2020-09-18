Главная » Новости Коронавирус: движение по Орловской области Заболевшие находятся под наблюдением регионального управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.





На данный момент COVID-19 обнаружен у 3903 жителей Орла, 895 зараженных – в Орловском районе, 641 подтвержденный случай – в городе Мценске и Мценском районе, 373 – в Ливнах, 287 – в Урицком районе, 226 – в Болховском районе, 157 − в Ливенском районе, 140 – в Дмитровском районе, 137 – в Новодеревеньковском районе, 110 – в Хотынецком районе, 97 – в Кромском районе, 91 – в Покровском районе, 90 − в Свердловском районе, 87 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 76 – в Малоархангельском районе, 72 – в Глазуновском районе, 70 – в Должанском районе, 69 – в Залегощенском районе, 68 – в Шаблыкинском районе, 62 – в Колпнянском районе, 61 – в Знаменском районе, 46 – в Троснянском районе, 38 – в Сосковском районе, 27 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – отмечает областная администрация.









Артём Ежаков

11:04, 18 сентября 2020 года



