пятница 18.09.2020 12:01:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Коронавирус: движение по Орловской области

Заболевшие находятся под наблюдением регионального управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.


На данный момент COVID-19 обнаружен у 3903 жителей Орла, 895 зараженных – в Орловском районе, 641 подтвержденный случай – в городе Мценске и Мценском районе, 373 – в Ливнах, 287 – в Урицком районе, 226 – в Болховском районе, 157 − в Ливенском районе, 140 – в Дмитровском районе, 137 – в Новодеревеньковском районе, 110 – в Хотынецком районе, 97 – в Кромском районе, 91 – в Покровском районе, 90 − в Свердловском районе, 87 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 76 – в Малоархангельском районе, 72 – в Глазуновском районе, 70 – в Должанском районе, 69 – в Залегощенском районе, 68 – в Шаблыкинском районе, 62 – в Колпнянском районе, 61 – в Знаменском районе, 46 – в Троснянском районе, 38 – в Сосковском районе, 27 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – отмечает областная администрация.




Артём Ежаков
11:04, 18 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.