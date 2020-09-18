Главная » Новости Перелыгин и Рыбаковы покинули кресла Орловского облсовета Теперь депутаты будут работать в горсовете.





Мандат по единому округу от «Справедливой России» должен достаться следующему после Перелыгина по списку кандидату.



Что касается мест Рыбаковых, то согласно ч.3 ст.106 Закона Орловской области «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов» дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если в результате этих выборов депутат областного Совета не может быть избран на срок более одного года. Поэтому новый созыв теперь предстанет в усеченном составе из 48 депутатов – сообщает облсовет.





Артём Ежаков

11:12, 18 сентября 2020 года



