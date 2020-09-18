Главная » Новости Под Орлом иномарка чудом разминулась с бензоколонкой ДТП произошло накануне в полдень.





Автолюбитель на «Мерседесе» столкнулся со встречным «Пежо 407», который сворачивал на автозаправку. В результате аварии водитель последнего въехал в дорожный знак, декоративный фонарь и бордюр. Из-за инцидента мужчина на «Пежо» получил травмы. Все произошло на 23 километре трассы Южный подъезд к городу Орлу.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

11:41, 18 сентября 2020 года



