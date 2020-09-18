Главная » Новости Зелёный свет не уберег пенсионерку от травм Накануне вечером она попала под колеса иномарки в Орле.





Инцидент произошел при повороте на улицу Покровскую. 67-летняя женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, однако была сбита автолюбителем на «Шевроле Авео».



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы – сообщает областное УГИБДД.





Артём Ежаков

11:42, 18 сентября 2020 года



