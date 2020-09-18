Зелёный свет не уберег пенсионерку от травм

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Зелёный свет не уберег пенсионерку от травмНакануне вечером она попала под колеса иномарки в Орле.
Инцидент произошел при повороте на улицу Покровскую. 67-летняя женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, однако была сбита автолюбителем на «Шевроле Авео».
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы – сообщает областное УГИБДД.
Артём Ежаков
11:42, 18 сентября 2020 года