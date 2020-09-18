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Депутаты оценили перечень наказов орловцев в 65 миллионов рублей

На будущий год его составляют 487 позиций.


По проекту, чуть больше половины (50,5%) наказов относятся к образованию – на него планируется потратить 32,8 миллионов рублей. Дороги и ЖКХ обойдутся в 13,1 миллионов (20,2%), в физическую культуру и спорт будет вложено 7,2 миллионов (11,2%), просто культура получит 6,7 миллионов (10,4%), здравоохранению достанутся 4,7 миллионов (7,3%), социальной политике – 280 тысяч рублей (0,4%).

Изменения в перечне 2020 года делаются в связи с: «обращениями депутатов регионального парламента об изменении направлений расходования бюджетных средств на выполнение наказов избирателей текущего года» - отмечает облсовет.


Артём Ежаков
11:57, 18 сентября 2020 года
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