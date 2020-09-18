Главная » Новости Орел получил ещё одну обновленную дорогу Речь идет об улице 5 Августа.





У проверяющей комиссии не нашлось замечаний к проведенным на объекте работам.



Ответственный подрядчик в лице «РемДорСтроя» обновил почти 13 тысяч квадратных метров дорожного полотна и обустроил межрельсовое покрытие, а также установил больше 4 тысяч квадратных метров тротуара и средства регулирования дорожного движения.



Это был пятый сданный объект из одиннадцати оставшихся по проекту БКАД, работы на всех участках которого должны были быть завершены к началу осени – сообщает городская администрация.





Артём Ежаков

12:00, 18 сентября 2020 года



