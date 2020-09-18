пятница 18.09.2020 15:40:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

«Блюз над Парижем» прозвучит для орловцев

В Орловском музее изобразительных искусств начал работу уникальный выставочный проект, который представит орловскому зрителю работы великих художников XIX-XX веков - литографии, гравюры и гелиогравюры, офорты Ренуара, Пикассо и Массона.


Огюст Ренуар в представлении не нуждается. Один из ярких представителей импрессионизма, прославился, прежде всего, как портретист. Современники художника, которым выпала честь быть запечатленными истинным талантом, сегодня живы и притягательны для зрителя так же, как когда-то для самого Ренуара. Последние годы жизни художник тяжело болел и писал с огромным трудом, но все равно его работы полны радости и света.

Елена Сергиенко, научный сотрудник музея изобразительных искусств: «До конца своих дней творил, даже несмотря на то, что были парализованы руки, и он сам не мог брать кисть, ему вставляли ее в руку - для того чтобы писать».

Здесь же можно увидеть его автопортрет, написанный как раз в это время. Первый из залов Орловского музея изобразительных искусств посвящен Ренуару - его чудесным цветам, портретам взрослых и детей и самым знаменитым работам.
Еще один гений, на судьбу и творчество которого оказал огромное влияние Париж, это Пикассо. Работы из «Калифорнийского альбома» тоже принадлежат к последним годам творчества художника. Его мастерская, его последняя жена Жаклин Рок, которую он боготворил, представлены в серии работ во втором зале.

Еще один зал посвящен практически неизвестному в России Андре Массону. Более того, эти цветные офорты впервые экспонируются в нашей стране. Автор лирических абстракций, необычных образов, которые появляются из хаоса линий, тоже много лет прожил в Париже, но во время Второй мировой войны уехал в Америку. Он повлиял на становление абстрактного экспрессионизма в США, его продолжателем автоматического рисования стал Джексон Поллак.

А работы Поллака сейчас, к слову, являются одними из самых дорогих на мировых аукционах живописи.

Светлана Четверикова, директор музея изобразительных искусств: «Мы всегда стараемся привозить проекты, которые не так сильно известны нашему зрителю, и показывать художников немножечко с необычной, незнакомой стороны, конечно, чаще всего, это малоизвестные работы из частных собраний и мне кажется, что это наиболее интересно человеку, который уже знаком с творчеством этих художников».
На каждого из представленных на выставке художников самым непосредственным образом повлиял Париж, который стал идеальным местом не только для рождения новых направлений в живописи, но и для преображения творческих ориентиров мастеров - вот такой дар у столицы Франции.
Работы Ренуара, Пикассо и Масона, которые представлены выставочным проектом «Блюз над Парижем», будут доступны орловцам до 8 ноября. С правилами посещения музея можно познакомиться здесь.


Эва Стасюлевич
12:43, 18 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.