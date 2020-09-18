«Блюз над Парижем» прозвучит для орловцев

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«Блюз над Парижем» прозвучит для орловцевВ Орловском музее изобразительных искусств начал работу уникальный выставочный проект, который представит орловскому зрителю работы великих художников XIX-XX веков - литографии, гравюры и гелиогравюры, офорты Ренуара, Пикассо и Массона.
Огюст Ренуар в представлении не нуждается. Один из ярких представителей импрессионизма, прославился, прежде всего, как портретист. Современники художника, которым выпала честь быть запечатленными истинным талантом, сегодня живы и притягательны для зрителя так же, как когда-то для самого Ренуара. Последние годы жизни художник тяжело болел и писал с огромным трудом, но все равно его работы полны радости и света.
Елена Сергиенко, научный сотрудник музея изобразительных искусств: «До конца своих дней творил, даже несмотря на то, что были парализованы руки, и он сам не мог брать кисть, ему вставляли ее в руку - для того чтобы писать».
Здесь же можно увидеть его автопортрет, написанный как раз в это время. Первый из залов Орловского музея изобразительных искусств посвящен Ренуару - его чудесным цветам, портретам взрослых и детей и самым знаменитым работам.
Еще один гений, на судьбу и творчество которого оказал огромное влияние Париж, это Пикассо. Работы из «Калифорнийского альбома» тоже принадлежат к последним годам творчества художника. Его мастерская, его последняя жена Жаклин Рок, которую он боготворил, представлены в серии работ во втором зале.
Еще один зал посвящен практически неизвестному в России Андре Массону. Более того, эти цветные офорты впервые экспонируются в нашей стране. Автор лирических абстракций, необычных образов, которые появляются из хаоса линий, тоже много лет прожил в Париже, но во время Второй мировой войны уехал в Америку. Он повлиял на становление абстрактного экспрессионизма в США, его продолжателем автоматического рисования стал Джексон Поллак.
А работы Поллака сейчас, к слову, являются одними из самых дорогих на мировых аукционах живописи.
На каждого из представленных на выставке художников самым непосредственным образом повлиял Париж, который стал идеальным местом не только для рождения новых направлений в живописи, но и для преображения творческих ориентиров мастеров - вот такой дар у столицы Франции.
Светлана Четверикова, директор музея изобразительных искусств: «Мы всегда стараемся привозить проекты, которые не так сильно известны нашему зрителю, и показывать художников немножечко с необычной, незнакомой стороны, конечно, чаще всего, это малоизвестные работы из частных собраний и мне кажется, что это наиболее интересно человеку, который уже знаком с творчеством этих художников».
Работы Ренуара, Пикассо и Масона, которые представлены выставочным проектом «Блюз над Парижем», будут доступны орловцам до 8 ноября. С правилами посещения музея можно познакомиться здесь.
Эва Стасюлевич
12:43, 18 сентября 2020 года