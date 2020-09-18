Главная » Новости «Блюз над Парижем» прозвучит для орловцев В Орловском музее изобразительных искусств начал работу уникальный выставочный проект, который представит орловскому зрителю работы великих художников XIX-XX веков - литографии, гравюры и гелиогравюры, офорты Ренуара, Пикассо и Массона.





Огюст Ренуар в представлении не нуждается. Один из ярких представителей импрессионизма, прославился, прежде всего, как портретист. Современники художника, которым выпала честь быть запечатленными истинным талантом, сегодня живы и притягательны для зрителя так же, как когда-то для самого Ренуара. Последние годы жизни художник тяжело болел и писал с огромным трудом, но все равно его работы полны радости и света.



Елена Сергиенко, научный сотрудник музея изобразительных искусств: «До конца своих дней творил, даже несмотря на то, что были парализованы руки, и он сам не мог брать кисть, ему вставляли ее в руку - для того чтобы писать».

Здесь же можно увидеть его автопортрет, написанный как раз в это время. Первый из залов Орловского музея изобразительных искусств посвящен Ренуару - его чудесным цветам, портретам взрослых и детей и самым знаменитым работам.

Еще один гений, на судьбу и творчество которого оказал огромное влияние Париж, это Пикассо. Работы из «Калифорнийского альбома» тоже принадлежат к последним годам творчества художника. Его мастерская, его последняя жена Жаклин Рок, которую он боготворил, представлены в серии работ во втором зале.



Еще один зал посвящен практически неизвестному в России Андре Массону. Более того, эти цветные офорты впервые экспонируются в нашей стране. Автор лирических абстракций, необычных образов, которые появляются из хаоса линий, тоже много лет прожил в Париже, но во время Второй мировой войны уехал в Америку. Он повлиял на становление абстрактного экспрессионизма в США, его продолжателем автоматического рисования стал Джексон Поллак.



А работы Поллака сейчас, к слову, являются одними из самых дорогих на мировых аукционах живописи.



Светлана Четверикова, директор музея изобразительных искусств: «Мы всегда стараемся привозить проекты, которые не так сильно известны нашему зрителю, и показывать художников немножечко с необычной, незнакомой стороны, конечно, чаще всего, это малоизвестные работы из частных собраний и мне кажется, что это наиболее интересно человеку, который уже знаком с творчеством этих художников». На каждого из представленных на выставке художников самым непосредственным образом повлиял Париж, который стал идеальным местом не только для рождения новых направлений в живописи, но и для преображения творческих ориентиров мастеров - вот такой дар у столицы Франции.

Работы Ренуара, Пикассо и Масона, которые представлены выставочным проектом «Блюз над Парижем», будут доступны орловцам до 8 ноября. С правилами посещения музея можно познакомиться здесь.





Эва Стасюлевич

12:43, 18 сентября 2020 года



