Главная » Новости Бойцы орловских пожарно-спасательных частей прошли сквозь огонь На тренировочной базе в поселке Знаменка Орловского района спасатели преодолевали особую полосу препятствий.





Как сообщили в службе пожаротушения регионального главка МЧС, она воспроизводит действия бойцов в непригодной для дыхания среде и на линии огня. На полосе препятствий огнеборцы не только повышают уровень физической выносливости, но и учатся преодолевать растерянность, возникающую в экстремальных ситуациях.



Евгений Ивашин, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «С личным составом подразделений орловского местного пожарно-спасательного гарнизона проведены плановые занятия на огневой полосе психологической подготовки пожарных. Она включает в себя комплекс снарядов, прохождение через которые максимально приближены к боевой обстановке при работе на пожаре и при ликвидации чрезвычайных ситуаций».





Иван Суверин

12:53, 18 сентября 2020 года



