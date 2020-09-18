Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 51 новый случай ковид-инфицирования. Количество заразившихся коронавирусом в регионе за время пандемии приближается к 8 тысячам.



- Регион снимает ограничения, согласно календарю. В театры и на спортивные турниры вернут зрителей. Откроются и санатории, но с соблюдением новых требований



- Краски Франции раскрасят орловскую осень. Сегодня в музее изобразительных искусств открылась выставка шедевров.



- Поделка своими руками при помощи 3Д-принтера. В орловской Пушкинке представили оборудование, которое совсем скоро станет доступным для посетителей обновленной библиотеки.



- В Орле впервые проведут соревнования по скандинавской ходьбе. В путь отправятся 4 команды.



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Вести-Орёл

15:40, 18 сентября 2020 года



