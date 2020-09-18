Главная » Новости Орловские «крупье» проигрались в суде Приговоры в отношении группы, организовавшей незаконное «казино», вступили в силу.





Всего на скамье подсудимых оказалось 10 человек. Установлено, что с декабря 2014 до середины июля 2018 обвиняемые организовали на территории региона незаконные азартные игры с использованием соответствующего оборудования.



Апелляционной инстанцией главарю группы вынесен приговор в виде двух с половиной лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей. Куратор залов в Орле, Ливнах и Мценске получил на три месяца меньше, а также взыскание в 800 тысяч рублей. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима.



Оставшиеся члены группы отделались условными сроками и штрафами от 300 до 700 тысяч рублей – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Читайте также: Ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр



В Орле на организаторов азартных игр возбуждено уголовное дело





Артём Ежаков

15:40, 18 сентября 2020 года



