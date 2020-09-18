Главная » Новости Для орловца, забившего мужчину до смерти, запросили 11 лет Региональный прокурор поддержал гособвинение.





Местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.



Трагедия развернулась в подвале одного из домов Северного района Орла. Из обвинения следует, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый нанес потерпевшему около 15 ударов руками и ногами в область жизненно важных органов. В итоге жертва скончалась от полученных травм.



Помимо основного срока в 11 лет строгого режима, прокурор области запросил ограничение свободы подсудимого на год. Окончательный приговор еще не вынесен – отмечает пресс-служба региональной прокуратуры.





Артём Ежаков

15:42, 18 сентября 2020 года



