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Орловский разбойник проведет в тюрьме 7 с половиной лет

Апелляция ему не помогла.


Летом прошлого года подсудимый, надев балаклаву, проник в дом своей знакомой. Связав её, применив насилие и угрожая убийством, злоумышленник завладел деньгами жертвы в размере 26 тысяч рублей и двумя банковскими картами, предварительно узнав у неё их PIN-коды. После этого подсудимый скрылся, бросив женщину связанной в её же доме.

Во время рассмотрения дела судом второй инстанции, защита обвиняемого попыталась исключить из приговора корыстный умысел, акцентируя внимание на том, что преступление было совершено из мести за распространение порочащих его сведений.

Однако повторный приговор остался без изменений, отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима, дополнительно он обязан выплатить потерпевшей 176 тысяч рублей компенсации за моральный вред – сообщает Орловский областной суд.


Артём Ежаков
15:43, 18 сентября 2020 года
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