Главная » Новости Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП Оно произошло 12 сентября в 3:30 ночи в Орловской области.





Водитель BMW 318 (госномер О 010 ВМ 46 РУС) следовал по автодороге М-2 «Крым» Орловского района со стороны Курска в направлении Москвы, и в районе 377 километра столкнулся со встречной «Ладой Грантой» (госномер С 278 ЕМ 57 РУС).



Водитель отечественной легковушки скончался на месте, второй автолюбитель был доставлен в ООКБ для медицинской помощи.



Полиция просит свидетелей этой аварии обратиться к следователю по телефону 8 919 260 4393 в рабочее время с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут. Конфиденциальность гарантирована.



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Артём Ежаков

16:07, 18 сентября 2020 года



