Главная » Новости В Орловской области продолжается подготовка к осеннему призыву Он стартует 1 октября и продлится до 31 декабря включительно.





Предварительно, Орловщина отправит на воинскую службу 560 человек. На особом контроле «уклонисты» - главам муниципальных администраций и председателям призывных комиссий поручено лично проконтролировать их розыск, а также проводить еженедельный мониторинг вместе с военными комиссариатами и сотрудниками органов внутренних дел.



Кроме этого, ещё предстоит организовать инфраструктуру и выделить врачей для функционирования призывных пунктов – отмечено на сайте областной администрации.





Артём Ежаков

16:08, 18 сентября 2020 года



