Главная » Новости Леонид Панфилов: «Задача автоспортсменов - быть примером и разделять автогонки и движение в повседневной жизни» Для орловского гонщика Леонида Панфилова 2020 год стал годом дебютов. Он попробовал себя в онлайн-гонках, успешно выступает и на трассах Чемпионата Российской серии кольцевых автогонок. Последние новости о своей спортивной жизни он рассказал в интервью съемочной группе ГТРК Орел.





Прошло пять этапов чемпионата российской серии кольцевых автогонок. Каково быть на втором месте?



- Отлично! Единственное, что пока не удалось подняться на высшую ступень. И в чемпионате, в принципе, скажем так, то второе, которое сейчас, скорей всего уже не удастся превратить в золото в этом году. Но это хорошее начало. В принципе, скажем так, задача-минимум выполнена. И перед сезоном никто не мог сказать, какой будет расклад сил. Плюс - очень сильный сокомандник, очень сильный напарник, который и мотивирует, с одной стороны, с другой стороны ты всегда находишься под таким определённым прессингом. Но, в целом, всё круто! Всё, что делалось до этого не зря.



Есть в команде внутреннее соперничество? Всё-таки первый представитель команды «Лада-спорт», ты – из команды «Лада-спорт»

- Естественно, тяжеловато с таким опытным и серьёзным и соперником, и сокомандником одновременно. Но сглаживает очень сильно то, что мы – близкие друзья. Мы дружим с детства, прошли вместе картинговую школу. Естественно, сейчас Вовка немного впереди, потому что он в кольце уже добрых лет десять точно, а для меня первый полноценный сезон. Где-то даже мои наработки удаётся ему применять. В большинстве случаев, естественно, я отталкиваюсь от него. У нас абсолютно разные настройки и по машине, но у нас есть возможность сравнивать телеметрию. У меня есть такая возможность и от этого отталкиваюсь.



А что скажешь про другого Владимира? Часто пересекаетесь на этапах с Череванем?

- Регулярно боремся, и, отдать должное, мы с дядей Вовой максимально корректно себя ведём. Дядя Вова шутит постоянно: нам в одном селе жить, в одном городе жить – пересечёмся. Поэтому всегда вся борьба с дядей Вовой у нас максимально интересная, максимально жёсткая, но в пределах правил всегда.



Как удаётся в себе сочетать и спортсмена действующего, и тренера?

- На самом деле, это многолетний опыт. Благо, что в моей жизни появилась команда «Лада-спорт Роснефть», которая позволила вернуться в гонки больше, нежели чем быть тренером. Наверное, благодаря тому, что это две разные дисциплины – ралли-кросс и кольцо. Я еду в кольце, мой подопечный в ралли-кроссе. Естественно удаётся сочетать в определённой мере это. Ни для кого не секрет, что автоспорт – очень затратный вид спорта и всё, что я зарабатываю, уходит опять-таки в автоспорт. Это кругооборот финансов в автоспорте. Удаётся сочетать, и, как показывают результаты, вполне удачно. Артур в том году стал бронзовым призёром Чемпионата Европы. В этом году в связи с пандемией пока непонятно, как вообще будет складываться Чемпионат Европы и международные, и любые гонки, потому что неизвестно, выпустят ли нас из страны. Поэтому было принято решение немного размяться, погонять в Чемпионате России. У него осталась ещё одна гонка - в Грозном, в конце октября. Попытаемся там навязать борьбу за победу, потому что прошедший этап сложился не совсем удачно - он лидировал стопроцентно, но были небольшие технические проблемы, возникла глобальная проблема с коробкой передач, которая просто разорвалась.



А что сложнее - тренировать или тренироваться?

- Самые тяжёлые вопросы начались! Наверное, с точки зрения эмоциональной, естественно, гоняться легче самому, потому что ты контролируешь эмоции, ты контролируешь ситуацию, ты понимаешь, что происходит, ты можешь молниеносно принимать решения. Когда же ты находишься у человека в наушниках, голос в ушах – это естественно точно также на эмоциях, ты сопереживаешь ему, ты, в принципе, находишься на трассе практически вместе с ним. И с точки зрения таких эмоций это немного сложнее, потому что ты не можешь сделать то, что ты бы хотел. А с точки зрения физической, естественно ты стоишь сбоку, отдыхаешь, хотя отдать должное Артуру, он поддерживает моё начинание. Это тренировки на гонках, мы с ним постоянно тренируемся, бегаем, занимаемся. У нас есть тридцатиминуточка, за которую, в принципе, практически покидают силы. Такая лёгкая тренировка-разминка, но прям на убой!



А как дела с твоей Alma Mater - картингом?

- Там ничего не меняется. Там не бывает плохо! Картинг в России самая, наверное, тяжёлая дисциплина в плане конкуренции, потому что на старте всё-таки регулярно 34 человека, и гораздо выше физические нагрузки, гораздо выше динамика. В связи с тем, что большой целью десятилетия для меня было прийти в кольцевые гонки, вырасти в большие автомобили. Естественно, сейчас приоритет именно в РСКГ, приоритет – достичь максимального результата и показать то, что я уже умею и научиться ещё большему, чтобы показать в будущем лучшие результаты. Будет возможность, будут какие-то свободные моменты в календаре, естественно, буду выступать и в картинге, но из-за того, что сложившаяся ситуация и календари настолько плотные, что 80% гонок в картинге пересекаются по датам с кольцевыми гонками. Поэтому при первой же возможности я с удовольствием выйду на старт в картинге подразмяться, погонять, снова ощутить, что это такое.



Ты дома-то бываешь? Что тебе вообще снится по ночам? Рёв машин?

- Нет, ну дома я высыпаюсь кстати. Но я уже научился немножечко за это время. Мы стартанули в июне и каждую неделю, практически, гонки, либо это кольцевые гонки и потом следующие тесты в картинге. То есть я в картинге-то выезжал на трассу в это году, работал. И поэтому дома я максимально стараюсь отключиться от всего, погрузиться в такое более-менее расслабленное состояние. Поэтому при первой же возможности, когда оказываюсь дома, занимаюсь садом, высаживаю газон потихонечку, ёлочки, облагораживаю своё не гнёздышко, уют в доме навожу.



Ты автогонщик с огромным стажем. Как ты по обычным дорогам ездишь?

- Я считаю, я не совсем правильный автогонщик, но вот как раз-таки по дорогам я придерживаюсь - есть хороший слоган «От мастерства на трассе к безопасности на дорогах». Это слоган Российской автомобильной федерации. «Road safe» - международный слоган. Я считаю, что вот как раз наша задача – автоспортсменов - быть примером того, что нужно разделять автогонки и движение в повседневной жизни. Но, я надеюсь, что однажды в Орле появится трасса, где можно будет и в городе погонять.



Ты дружишь с другим известным спортсменом - нашим Владиславом Туйновым. И я знаю, что он очень частый гость в твоем картинге. Вы поменяться видами спорта никогда не думали?

- Не то что дружим. Влад – это, наверное, за эти годы не то что друг, а член семьи. Это брат, в каких-то моментах для меня наставник. Когда я решил познакомиться с тем, что такое боксировать, и у нас даже была мысль, как тренировать мне шею - надеваю я шлем, а Владик мне накидывает удары. Но пока мы ещё её не осуществили, зима впереди – попробуем. А так Влад реально вкатывается, и он очень быстро вкатился. В принципе, пока была пандемия, то есть нам-то не было запрещено тренироваться. Мы километраж наматывали, и буквально за неделю он набрал такой темп в прокатном картинге, что уже выезжал потом в наши любительские тренировочки, показывал себя с хорошей скоростью. Про себя такого сказать не могу! Я пока никак не боксирую, я учусь двигать руками правильно.



В твоей жизни, в этом удивительном 2020-м году, были и онлайн-старты. Расскажи, как они прошли, что это для тебя было.

- Я не любитель сидеть за экраном. Но это данность, это необходимость, тренироваться в определенный момент на симуляторе. Плюсом как раз-таки трасса в Нижнем, я её узнал по симулятору, то есть я её накатал. Но, честно, онлайн-старты – это не для меня. С одной стороны, это интересно, конечно. Ты практически также концентрируешься, ты знаешь, что тебе там нужно будет сорок минут отработать гонку. Но тот факт, что ты не ощущаешь никакого физического влияния на себя и то, что картинка постоянно меняется, а не ты вот в ней движешься – это укачивает. И мне повезло, что у меня просто отрубился Интернет в гонке, и я выдержал с достоинством тот период, который управлял симулятором!



Много лет назад в картинг, в автоспорт тебя привёл папа. Какие у тебя с ним сейчас отношения? До сих пор ли он твой друг, наставник, тренер? Чем сейчас отец занимается?

- Папа – он и друг, и наставник, и тренер. Всё правильно. Он не ездит сейчас со мной в РСКГ, он не находится у меня в наушниках. Но он всегда на связи со мной, в телефоне. То есть, я иногда задаю ему вопросы прямо онлайн, потому что он смотрит трансляции, и там по определённым моментам я с ним держу такой совет. А что касается папиных увлечений, мы с ним периодически выезжаем в прокате. Папа ещё недавно гонялся в профессиональном картинге - было возвращение, сейчас у него такой лёгкий перерыв в гонках. Я не знаю, как правильно называть этот период, но это такой определённый рост что ли… Короче, я вот мечтаю быть таким к своему временному периоду, потому что я не знаю, сколько папе лет. Поэтому я завуалирую во «временной период» это. Папа сейчас занимается йогой, медитирует, увлёкся разными музыкальными инструментами. Пару лет назад прыгал с парашютом, погрузился с аквалангом. Теперь он сертифицированный аквалангист. Поэтому папа – это реально пример того, насколько в наших силах делать свою жизнь интересной, насколько можно не останавливаться в развитии никогда!





Анастасия Дорохова

16:48, 18 сентября 2020 года



