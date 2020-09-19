Главная » Новости «Чистые игры» - в Орле Сегодня, во Всемирный день чистоты, жителям города предлагают обменять отходы на призы. Акция пройдет в Медведевском лесу.





Участники посоревнуются в уборке и в знаниях об экологии и природе. В «Чистых играх» победит тот, кто соберет больше всего мусора, причем раздельного, сделает лучшие фотоотчеты и отгадает все загадки.



К участию приглашаются команды от двух до четырех человек. Каждому необходимо установить мобильное приложение «Чистые игры» для получения и выполнения заданий.



Время проведения акции - с 10:00 до 15:00.









Надежда Невматулина

07:20, 19 сентября 2020 года



