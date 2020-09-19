Главная » Новости Сегодня в Орле впервые пройдут соревнования по скандинавской ходьбе Соревнования пройдут в рамках всероссийского проекта. В них примут участие около 40 человек, представляющие 4 команды.





Для подготовки к турниру спортсмены-любители прошли серию онлайн-тренировок. Мастер-класс давал и инструктор из Брянска. Лучшая команда по итогам соревнований представит наш регион на Всероссийском финале в Москве.





Анастасия Дорохова

08:07, 19 сентября 2020 года



