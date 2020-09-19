Главная » Новости Орловским музыкантам рассказали о правилах пожарной безопасности Сотрудники регионального МЧС посетили Орловский музыкальный колледж.





Молодым музыкантам напомнили правила пожарной безопасности, телефоны экстренных служб. Студенты задавали вопросы по конкретным ситуациям и интересовались, что делать, если, например, человек заблудился в лесу, оказался на месте пожара или ДТП.



Кроме этого, сотрудники МЧС рассказали и показали, как оказать первую помощь пострадавшему до прибытия медиков. А еще студенты примерили на себя «боёвку» - боевую одежду пожарного.





Надежда Невматулина

10:13, 19 сентября 2020 года



