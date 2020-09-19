В Орловской области успешно работает система потребительской кооперации

Её успехи очевидны – за три года открылось 30 новых магазинов и произведено собственных товаров на миллиард рублей.

С января 2018 по июль 2020 облпотребсоюз потратил на развитие материально-технической базы более 300 миллионов рублей. Порядка 38 миллионов кооперация инвестировала в сеть розничных торговых точек.



За этот же период ими было реализовано продукции на 7,6 миллиардов рублей, оптовая отгрузка составила 2,2 миллиарда. Сфера общепита принесла облпотребсоюзу более 600 миллионов. На 881 миллион закуплено товаров в личных подсобных и фермерских хозяйствах и у товаропроизводителей.



Как отмечает областная администрация, по итогам 7 месяцев этого года облпотребсоюз занимает 1 место в рейтинге систем потребительских коопераций по ЦФО.