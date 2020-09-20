Главная » Новости «Мы не будем жить вечно, но как мы будем жить – зависит напрямую от нас» Каждый наш день начинается с утра. А каким оно должно быть? Как поймать нужное настроение на весь день? Об этом в интервью ГТРК «Орел» рассказала инструктор йоги Юлия Алексеева.





Как правильно проснуться?

- Проснуться правильно - не спеша. У нас вначале есть такое желание: вскочить, быстро выключить будильник, сделать какие-то резкие движения и потом сразу залипнуть в гаджет, посмотреть, что там происходит. Это я знаю по себе. Правильнее, конечно, проснуться без всех этих лишних движений и суеты. В идеале еще с закрытыми глазами почувствовать настроение, звуки, направить внимание на какие-то свои ощущения. А потом – мы учимся у кошек - мягко потянуться, это должно быть в удовольствие, вытянуться как-то так очень мягко. Вот это уже и будет приятное пробуждение, которое и повлияет на дальнейший день.

Чего нельзя делать утром?

- Утром нельзя злиться, нельзя, как я уже сказала, делать резких движений. Особенно людям в возрасте. Важно просыпаться с удовольствием.

В интернете сейчас много комплексов зарядок. Как понять, где твой?

- На самом деле, конечно, здесь важно ориентироваться на свои ощущения в первую очередь. Но эти ощущения тоже обманчивы. Если нет привычки за ними наблюдать, отслеживать, анализировать, тогда можно не заметить какие-то микротравмы. Также в интернете не даются корректные отстройки, то тесть очень много нюансов, которые могут только повредить. Я бы рекомендовала и начинать занятия, и составить комплексы доверить специалистам. Будь то преподаватели йоги сертифицированные, йогатерапевты, которые уже под вас смогут подобрать комплекс. И будет идеально, если этот комплекс будет даваться на будущее с некоторыми усложнениями, например, более простые формы и чуть глубже. Тут важно научить себя понимать свое тело. Оно говорит о многом!

Ты можешь дать совет, как научиться слушать свое тело?

- О базовом мы говорили. Это научиться, проснувшись, обращать внимание на свое состояние, во время дня прислушиваться. У нас очень много таких показателей, которые нам кричат о нашем состоянии. Не только о физическом, где мы привыкли ощущать уже какие-то сильные, болевые сигналы, но и какие-то менее заметные: учащенное сердцебиение, пересохшее горло. Привычка анализировать позволяет по-другому относиться к телу, его слышать, ценить, уважать, понимать и любить.

Влияет ли возраст на комплекс зарядки? Что нужно делать людям пожилого возраста, а что нужно делать детям?



- Конечно, это все влияет – и возраст, и наличие или отсутствие каких-то заболеваний. Допустим, людям пожилым нужно все-таки внимательнее относиться к своим ощущениям, и нужна совершенно другая практика. То есть, некоторые упражнения лучше выполнять лежа, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник, но сохранять подвижность суставов. Им нужно больше потягиваться, опять же, сочетать это со скандинавской ходьбой, к примеру, на свежем воздухе. У подростков, чаще всего встречается, компьютерная шея из-за гаджетов, сутулость. Им нужно развивать мышечный каркас. Они уже изначально бодры и веселы, поэтому, может, им наоборот нужно немножко остановиться, но с другой стороны нужно развивать силу и выносливость, развивать мышцы.

Что касается маленьких детей, то здесь нужна привычка, и очень многое зависит от родителей, которые показывают своим примером. И дети с самого младшего возраста подвижны, и лучше эту подвижность направить в правильное русло.

Детей нужно учить своим примером. А как себе-то привычку ввести такую?

- Здесь важно понимать, что движение – это жизнь. Как ни крути! Мы с возрастом усыхаем. И если мы не будем двигаться, то ничего хорошего не будет. И здесь важно понять, что если вы каждый утро и вечер уделяете своим зубам хотя бы по пять минут, то почему же ваше целое замечательное тело остается без внимания, любви и заботы. И если человек понимает это, он будет добровольно-принудительно приучаться к этим занятиям. И пусть они начнутся с пяти минут, с простых упражнений и выполнят их каждый день. Потом тело захочет большего. И вы захотите больше. И будете совершенно по-другому себя чувствовать.

Тебя как преподавателя йоги, как и других тренеров, не обошла стороной самоизоляции. Как вы выходили из этой ситуации?

- Это тема наболевшая у всех, конечно. К онлайн-преподаванию я относилась скептически, и не сильно что-то поменялось. Практически все перешли на трансляцию в Zoom, и там мы хотя бы могли посмотреть, кто там и что творит. И новичков лучше не брать на такие занятия. Я вела занятия только с теми, кто раньше ходил и знает отстройки, кто точно себе не навредит.

21 век - стрессы, скорость жизни. Что ты посоветуешь людям - как научиться жить с собой, со своим телом?

- Мы все хотим быть счастливыми, мы все хотим быть здоровыми. Если не прилагать к этому никаких усилий, то мы будем не здоровыми и, как следствие, не сможем быть счастливыми. Я бы посоветовала не только заниматься собой, но и помнить, что тело – это инструмент, который есть всегда, нам не нужны никакие дополнительные предметы для того, чтобы тренировать в себе внутренние качества, то есть развивать их через тело. С помощью дыхательных техник мы можем влиять на свое состояние, достаточно их просто знать, и с помощью дыхания мы можем быстро успокоиться или, наоборот, взбодриться. И делая какие-то упражнения можно настраивать свой организм как инструмент. Конечно, мы не будем жить вечно, но как мы будем жить – зависит напрямую от нас. И нужно, чтобы люди понимали это каждый день.



Люди, которые приходят в разумный спорт в возрасте, выглядят намного бодрее, чем новички. Не надо думать, что йога только для гибких, для молодых – это вообще не об этом, это о развитии себя как инструмента и внутренних качеств.





Анастасия Дорохова

09:24, 20 сентября 2020 года



