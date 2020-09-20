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Орловская область готовит востребованных специалистов

Помогает приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий».


За три года действия программы удалось удвоить количество квалифицированных работников профессий из ТОП-50. Для этого были расширены компетенции 11 организаций профобразования региона, в результате чего с 2017 по 2020 год на рабочий рынок области вышли специалисты 18 новых профессий.

Учебные места формируются с учетом стратегии развития области и 5-летнего прогноза потребности в рабочих кадрах. 15% из них приходятся на профессии из ТОП-50. Для приемной кампании 19 профессиональными образовательными организациями региона выделяется 3600 бюджетных мест – сообщает пресс-служба областной администрации.



Артём Ежаков
12:31, 20 сентября 2020 года
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