Орловская область готовит востребованных специалистов

Помогает приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий».

За три года действия программы удалось удвоить количество квалифицированных работников профессий из ТОП-50. Для этого были расширены компетенции 11 организаций профобразования региона, в результате чего с 2017 по 2020 год на рабочий рынок области вышли специалисты 18 новых профессий.



Учебные места формируются с учетом стратегии развития области и 5-летнего прогноза потребности в рабочих кадрах. 15% из них приходятся на профессии из ТОП-50. Для приемной кампании 19 профессиональными образовательными организациями региона выделяется 3600 бюджетных мест – сообщает пресс-служба областной администрации.