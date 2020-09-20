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Орловских медиков зазывают на село

Пришедших туда работать поддержат деньгами.


Нехватка медработников в сельской местности традиционна. Для её разрешения на территории региона действует программа «Земский доктор/Земский фельдшер».
 
В этом году в её рамках планируется трудоустроить 30 врачей и 20 фельдшеров. В июле по программе получили единовременные выплаты 8 человек – в конце прошлого года для этого сняли возрастное ограничение до 50 лет.
 
Теперь подъемные могут получить специалисты старше этого возраста. Фельдшерам предусмотрены выплаты в размере полумиллиона рублей, врачи вправе расчитывать на сумму в два раза больше.
 
Также не забывают о «квартирном вопросе» - на начало года 13 медиков бюджетной сферы здравоохранения состояли на учете на получение служебного жилья. 8 из них оно уже предоставлено – сообщает пресс-служба областной администрации.



Артём Ежаков
14:38, 20 сентября 2020 года
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