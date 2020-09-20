До конца года Орловская область получит еще 8 ФАПов

Их возводят за счет средств федерального бюджета.

В этом месяце ввели в эксплуатацию два фельдшерско-акушерского пункта – в селе Хотьково и деревне Мураевка, еще один до конца сентября откроется в селе Тагино.



В октябре два ФАПа появятся в посёлке Максимовский и деревне Мужиково. Также в следующем месяце планируется установка еще трёх в Дмитровском районе.



Фельдшерско-акушерские пункты оснащены всем необходимым оборудованием: электрокардиографом, дефибриллятором, пеленальным столиком с обогревом для младенцев, аппаратом ИВЛ, кислородным ингалятором и другим – отмечает сайт областной администрации.