До конца года Орловская область получит еще 8 ФАПов

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До конца года Орловская область получит еще 8 ФАПовИх возводят за счет средств федерального бюджета.
В этом месяце ввели в эксплуатацию два фельдшерско-акушерского пункта – в селе Хотьково и деревне Мураевка, еще один до конца сентября откроется в селе Тагино.
В октябре два ФАПа появятся в посёлке Максимовский и деревне Мужиково. Также в следующем месяце планируется установка еще трёх в Дмитровском районе.
Фельдшерско-акушерские пункты оснащены всем необходимым оборудованием: электрокардиографом, дефибриллятором, пеленальным столиком с обогревом для младенцев, аппаратом ИВЛ, кислородным ингалятором и другим – отмечает сайт областной администрации.
Артём Ежаков
16:56, 20 сентября 2020 года