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Дорога домой. Останки погибшего на Орловщине бойца отправлены на родину, в Ярославскую область

Останки солдата были обнаружены на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения.


Летом этого года на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения поисковиками были обнаружены захоронения 287 стрелковой дивизии, где по предварительным данным находятся не менее 300 человек. Эксгумированы останки 62 бойцов и командиров Красной армии. Установлено 18 имен. Среди них - старший политрук отдельной разведывательной роты 287-й стрелковой дивизии Торгов Михаил Николаевич, 1928 года рождения, уроженец Ярославской области.
 
Боевой и жизненный путь Михаила Торгова прервался в августе 1942 года на Мценской земле. Посмертно он был награжден орденом «Красного Знамени». 
 
Имя Михаила Торгова удалось установить по медальону, а потом, работая в архиве, поисковики восстановили и боевой путь, затем связались с коллегами из Ярославля. Оказалось, у разведчика на родине есть родственники, которые этой встречи ждали почти 80 лет. 
 
Сегодня состоялась церемония прощания бойца с Орловщиной. Его ждут в селе Нагорье Ярославской области, где он родился и вырос, и где упокоится и обретет вечную славу.



Юлия Опанасюк
19:06, 18 сентября 2020 года
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