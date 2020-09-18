Главная » Новости Губернатор призвал VI созыв Орловского горсовета к конструктивному сотрудничеству с правительством области Встреча Андрея Клычкова с избранными депутатами прошла сегодня в стенах администрации Орла.





Глава региона подчеркнул, что областное правительство без внимания Орёл не оставляло, и всегда оказывало посильную поддержку. В последние годы это в первую очередь касалось стабилизации финансового положения областного центра. По итогам 2020-го дотации из областной казны Орлу составят почти 600 миллионов рублей. Всего же за три последних года объёмы финансовой поддержки превысили 1 миллиард 400 миллионов рублей. Уменьшаться объёмы дотаций не будут, пообещал Андрей Клычков. А чтобы результат их освоения был более заметен, губернатор предложил избранным депутатам комплексно подойти к благоустройству Орла. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня стоит задача нам спокойно, смахнув пот предвыборной кампании, сесть, распределить весь город на ближайшие 5 лет, где дорога, двор, капитальный ремонт - взаимосвязанные вещи. Когда и подрядные компании будут понимать, что они не должны бегать из одного конца города в другой и ремонтировать кровлю или фасад одного здания. Когда зашли и сделали один квартал сразу. И жители знают, что их двор - 20-й год или 21-й, следующий - 22 год. И так пройти весь город».





Антон Киселёв

19:20, 18 сентября 2020 года



