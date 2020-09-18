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20 сентября - профессиональный праздник отмечают работники леса России

Они берегут лесное богатство региона и приумножают его для будущих поколений. В этом году они высадили 63 гектара нового леса. С лесниками пообщался корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.


На Орловщине на защите лесов стоят 250 человек. Среди них заслуженный лесовод РФ Валентина Евсеева. Больше 45 лет своей жизни посвятила она охране и восстановлению лесов Орловщины. Любовь к ним в ней проснулась в совсем юном возрасте, когда девчонкой в Шатиловском лесу она собирала ландыши, когда старшеклассницей работала на выкопке посадочного материала. А ещё пришлось Валентине Николаевне зародить новую династию лесников. По её стопам хочет пойти девятилетний внук, а 21 год назад это сделала и её дочь Евгения. 
Что же на самом деле входит в обязанности лесника - обывателям эта профессия незнакома. А между тем при выпуске из вуза в дипломе специалиста лесного дела числятся десятки профилей. 
 
Игорь Лебедев, начальник Управления лесами Орловской области: «Многое делается в регионе для сохранения и приумножения лесных богатств, выполняется национальный проект «Экология» и региональный проект «Сохранение лесов», обновляется парк техники. Людьми, работающими в лесу, созданы сотни гектаров посадок новых лесных культур».



Антон Киселёв
19:40, 18 сентября 2020 года
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