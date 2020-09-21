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С сегодняшнего дня досуг орловцев станет разнообразнее

В Орловской области вступают в силу послабления к режиму ограничений.


Возобновляются развлекательные, зрелищные, культурные, досуговые, выставочные, просветительские, публичные и другие аналогичные мероприятия с присутствием зрителей. Тем не менее, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм никто не отменял – обязательно использование СИЗ и соблюдение социальной дистанции.
 
Также начинаются тесты ГТО, на них разрешено присутствие не более трети людей от всего количества мест на спортивном объекте.
 
Губернатор области Андрей Клычков поручил соответствующим управлениям усилить контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.


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Артём Ежаков
07:00, 21 сентября 2020 года
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