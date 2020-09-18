пятница 18.09.2020 21:46:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Орловские дольщики получат долгожданное жильё

Об этом в соцсетях написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.


«Рабочая неделя завершается хорошими новостями – Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства принято решение о завершении строительства путём достройки дома №46 по ул. Бурова. 167 обманутых дольщиков получат долгожданное жильё», - пишет губернатор. 
Андрей Клычков: «Кроме того, застройщиком «РП-Строй» получены документы об официальной регистрации и завершении строительства некогда проблемного объекта – дома №11 по ул. Раздольной. 56 обманутых дольщиков сегодня получили право официально зарегистрировать своё жильё. Это значит, что совсем скоро жильцам, наконец, вручат ключи от квартир.
 
Всё это – результат большой совместной работы, которую мы ведём на протяжении нескольких лет. Отмечу, что Правительством Орловской области будет продолжена работа по проблемным объектам. И мы и дальше будем рассматривать все варианты для искоренения самого понятия "долгострой" в регионе!»


Читайте также:Проблемы затянувшегося строительства дома по адресу Бурова,46 в Орле контролирует правительство области

Права 400 орловских обманутых дольщиков будут восстановлены

Сегодня прокурор Орловской области провел встречу с дольщиками дома №46 на улице Бурова



Орловское Информбюро
19:34, 18 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.