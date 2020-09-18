Орловские дольщики получат долгожданное жильё

Андрей Клычков
: «Кроме того, застройщиком «РП-Строй» получены документы об официальной регистрации и завершении строительства некогда проблемного объекта – дома №11 по ул. Раздольной. 56 обманутых дольщиков сегодня получили право официально зарегистрировать своё жильё. Это значит, что совсем скоро жильцам, наконец, вручат ключи от квартир.
Всё это – результат большой совместной работы, которую мы ведём на протяжении нескольких лет. Отмечу, что Правительством Орловской области будет продолжена работа по проблемным объектам. И мы и дальше будем рассматривать все варианты для искоренения самого понятия "долгострой" в регионе!»