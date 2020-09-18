Орловские дольщики получат долгожданное жильё

Об этом в соцсетях написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Рабочая неделя завершается хорошими новостями – Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства принято решение о завершении строительства путём достройки дома №46 по ул. Бурова. 167 обманутых дольщиков получат долгожданное жильё», - пишет губернатор.

Андрей Клычков: «Кроме того, застройщиком «РП-Строй» получены документы об официальной регистрации и завершении строительства некогда проблемного объекта – дома №11 по ул. Раздольной. 56 обманутых дольщиков сегодня получили право официально зарегистрировать своё жильё. Это значит, что совсем скоро жильцам, наконец, вручат ключи от квартир.

: «Кроме того, застройщиком «РП-Строй» получены документы об официальной регистрации и завершении строительства некогда проблемного объекта – дома №11 по ул. Раздольной. 56 обманутых дольщиков сегодня получили право официально зарегистрировать своё жильё. Это значит, что совсем скоро жильцам, наконец, вручат ключи от квартир.

Всё это – результат большой совместной работы, которую мы ведём на протяжении нескольких лет. Отмечу, что Правительством Орловской области будет продолжена работа по проблемным объектам. И мы и дальше будем рассматривать все варианты для искоренения самого понятия "долгострой" в регионе!»