Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Дорога домой длиною в 78 лет. Обнаруженные во время «Вахты Памяти» останки солдата орловские поисковики доставили в Ярославскую область.





- Вектор - на сотрудничество. Как прошла встреча с теми, кто сформирует новый состав орловского горсовета?





- Солдат по осени считают. В том числе и уклонистов. В осенний призыв Орловщина должна поставить в вооруженные силы страны 560 новобранцев.





- 80 лет - не срок. Сегодня известная орловская писательница отметила юбилей в кругу почитателей таланта.