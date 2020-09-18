Главная » Новости Орловская писательница Людмила Внукова сегодня отмечает юбилей

Талантливой поэтессе, композитору, автору-исполнителю, лауреату премии Петра Проскурина и международных конкурсов - 80 лет.



В своём творчестве Людмила Александровна воспевает родной город Орёл, его историю, героическое прошлое и настоящее, красоту природы Орловщины, героический подвиг народа Великой Отечественной войны, прививает детям понимание основ нравственности и патриотизма.



Она провела этот день в окружении поклонников своего творчества.





Татьяна Напольских

20:08, 18 сентября 2020 года



